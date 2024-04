Milano, 9 apr. (LaPresse/AP) – La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu), con sede a Strasburgo, ha dato ragione agli oltre 2.000 membri dell’associazione svizzera Senior Women for Climate Protection che aveva accusato il governo svizzero di aver violato i loro diritti umani non impegnandosi abbastanza rapidamente per affrontare il cambiamento climatico. È la prima volta che la Cedu si pronuncia sulle misure intraprese contro il riscaldamento globale. La sentenza è vincolante e potrebbe influenzare la legge nei 46 Paesi europei membri del Consiglio d’Europa.

