Kiev (Ucraina), 8 apr. (LaPresse/AP) – Il portavoce dell’agenzia ucraina di intelligence militare Andrii Yusov ha smentito le accuse russe secondo cui le forze di Kiev avrebbero lanciato droni contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dalle truppe di Mosca. Secondo Yusov non ci sarebbe stato nessuno attacco. Ha aggiunto che, invece, le forze russe regolarmente colpiscono nella zona della centrale. Il raid è stato, tuttavia, confermato dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) che non lo ha però attribuito esplicitamente a nessuna delle due parti. L’Aiea ha ripetutamente lanciato l’allarme sui rischi di una catastrofe nucleare legati a possibili danni alla centrale provocati dagli attacchi.

