Milano, 7 apr. (LaPresse) – “Le truppe israeliane che sono uscite da Gaza si stanno preparando per le loro future missioni. Abbiamo visto esempi di tali missioni in azione all’ospedale al-Shifa e lo vedremo per la loro futura missione nell’area di Rafah”. È quanto ha affermato il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant. “Raggiungeremo una situazione in cui Hamas non controllerà la Striscia di Gaza e non funzionerà come struttura militare che rappresenta un rischio per i cittadini dello Stato di Israele”, ha aggiunto. Lo riporta il Times of Israel.

