Roma, 2 apr. (LaPresse) – Un bambino di 4 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un’auto a Gardone Riviera, in provincia di Brescia. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 in corso Giuseppe Zanardelli. Il bambino è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con un trauma cranico e uno a una gamba. Sul posto elisoccorso, automedica, ambulanza e Polizia Stradale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata