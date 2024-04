Torino, 1 apr. (LaPresse) – Starlink, la società di Elon Musk, sostiene che il suo lancio di Internet ad alta velocità in Italia è stato ostacolato dal più grande operatore telefonico del paese, con possibili ripercussioni sui suoi servizi in tutta l’Europa meridionale e nel Nord Africa. Lo riferisce Bloomberg, citando un reclamo presentato alla fine della scorsa settimana all’autorità di controllo delle comunicazioni italiane e al ministero delle Imprese. Starlink, nel documento visionato da Bloomberg, sostiene che Telecom Italia per mesi non ha rispettato le norme che le impongono di condividere i dati dello spettro per evitare interferenze di frequenza con le sue apparecchiature.

