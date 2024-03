Roma, 22 mar. (LaPresse) – “L’Ucraina certamente non ha nulla a che fare con le sparatorie e le esplosioni nel municipio di Crocus nella (regione di Mosca, in Russia). Non ha assolutamente senso”. Lo scrive su X il consigliere della presidenza ucraina, Mikhailo Podolyak.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata