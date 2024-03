Roma, 18 mar. (LaPresse) – Hamas ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna l’operazione militare israeliane nell’ospedale al-Shifa di Gaza City. Lo riporta Al Jazeera. “I crimini dell’occupazione (israeliana ndr) non creeranno alcuna immagine di vittoria per Netanyahu e il suo esercito nazista”, afferma Hamas. “I crimini dell’occupazione esprimono la confusione e la perdita di speranza di raggiungere un risultato militare”, prosegue la dichiarazione. In una nota congiunta le fazioni palestinesi hanno affermato che prendere di mira gli ospedali “è la continuazione della guerra di sterminio intrapresa dall’occupazione contro il popolo palestinese e una flagrante violazione di tutte le convenzioni e leggi internazionali”.

