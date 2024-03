Milano, 11 mar. (LaPresse) – In un’intervista all’emittente statunitense ‘Fox News’, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto riferimento alla dichiarazione del presidente Usa Joe Biden secondo cui “un attacco a Rafah sarebbe una linea rossa”, e ha affermato che ci sono accordi tra Israele e il governo americano sugli obiettivi e sugli aspetti fondamentali della guerra, ma i partiti differiscono sul modo in cui devono essere raggiunti. Netanyahu ha aggiunto che evitare un’azione nella città nel sud della Striscia di Gaza, equivarrebbe alla decisione di non entrare a Berlino alla fine della SDeconda guerra mondiale, e ha sottolineato: “Non è possibile eliminare solo i due terzi di Hamas. Bisogna eliminare tutto, altrimenti tornerà e si impadronirà dell’intera striscia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata