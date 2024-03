Milano, 11 mar. (LaPresse) – La radio dell’esercito israeliano ha riferito che un attacco israeliano nel centro della Striscia di Gaza, potrebbe aver ucciso il numero 3 di Hamas, Marwan Issa. L’uomo sarebbe stato preso di mira in un complesso sotterraneo nel campo profughi di Nuseirat dove era sospettato di nascondersi. Lo riporta il Times of Israel. Secondo il rapporto, l’intelligence israeliana non ritiene che sul posto fossero tenuti degli ostaggi.

