Milano, 9 mar. (LaPresse) – “Dobbiamo andare avanti. Tutti i giorni alle sette del pomeriggio chiamo la parrocchia di Gaza. Seicento persone vivono lì e raccontano cosa vedono: è una guerra. E la guerra la fanno due, non uno. Gli irresponsabili sono questi due che fanno la guerra”. Lo ha detto Papa Francesco in un’intervista alla Radiotelevisione svizzera (RSI) che andrà in onda mercoledì 20 marzo, della quale è stato pubblicato un estratto. “Poi non c’è solo la guerra militare, c’è la ‘guerra-guerrigliera’, diciamo così, di Hamas per esempio, un movimento che non è un esercito. È una brutta cosa”, ha aggiunto il Papa, rispondendo a una domanda sul conflitto fra Israele e Palestina.

