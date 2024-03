Napoli, 7 mar. (LaPresse) – Allarme medici di famiglia, ne mancano oltre 3.100. La stima è della Fondazione Gimbe, che sottolinea come entro il 2026 siano previsti oltre 11.400 pensionamenti e “nelle regioni del Sud le nuove leve non basteranno a rimpiazzarli”. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, spiega: “L’allarme sulla carenza dei medici di medicina generaleoggi riguarda tutte le Regioni ed è frutto di un’inadeguata programmazione che non ha garantito il ricambio generazionale in relazione ai pensionamenti attesi. Così oggi spesso diventa un’impresa poter scegliere un Mmg vicino a casa, con conseguenti disagi e rischi per la salute, in particolare di anziani e fragili”.

