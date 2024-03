Reggio Emilia, 5 mar. (LaPresse) – Un artigiano di 56 anni è morto, nel primo pomeriggio, precipitando dal tetto di un capannone dove stava lavorando, a Mancasale di Coenzo, in provincia di Reggio Emilia. Lo ha confermato l’Azienda Usl della città emiliana che, insieme alle forze dell’ordine e ai soccorritori, è intervenuta con i tecnici del servizio prevenzione e sicurezza sui posti di lavoro. In base a quanto riportato, si tratta di un artigiano edile di origine egiziana, residente a Reggio Emilia. Sono in corso le verifiche per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

