Il tycoon potrà figurare tra i candidati alle primarie in Colorado nel Super Tuesday

Donald Trump potrà figurare tra i candidati delle primarie repubblicane in Colorado per il Super Tuesday del 5 marzo. Lo ha deciso la Corte Suprema federale annullando la sentenza della corte suprema del Colorado secondo cui Trump non avrebbe potuto candidarsi a causa del suo presunto ruolo nell’assalto di Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Lo riportano i media internazionali. La decisione dei giudici del Colorado era il frutto di un’interpretazione del 14esimo emendamento della costituzione americana secondo cui chi prende parte a un’insurrezione non può ricoprire incarichi pubblici.

Trump: “Grande vittoria per l’America”

“Una grande vittoria per l’America“. Così Trump ha commentato su Truth la decisione.

