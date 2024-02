Milano, 17 feb. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin, dopo aver ascoltato al Cremlino il rapporto del ministro della Difesa Sergej Shoigu sulla “liberazione” di Avdiivka, si è congratulato con l’esercito russo per questa “importante vittoria”, ha detto ai media il portavoce presidenziale Dmitry Peskov. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Vladimir Putin ha ascoltato al Cremlino il rapporto del ministro della Difesa Sergej Shojgu sulla presa di Avdiivka. Il presidente si è congratulato con il nostro personale militare e i nostri combattenti per questa vittoria così importante e per il successo ottenuto”, ha riferito Peskov.

