Roma, 15 feb. (LaPresse) – Domani il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si recherà in Germania e in Francia dove si incontrerà con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e con il presidente francese, Emmanuel Macron. Lo scrive la presidenza ucraina sul suo sito istituzionale. Sabato 17 febbraio, Zelensky interverrà in occasione della “Conferenza sulla sicurezza di Monaco e terrà una serie di incontri bilaterali a margine della conferenza”, prosegue la nota.

