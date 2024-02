A dare l'allarme ai carabinieri un dipendente di un impianto di risalita

Ha lasciato da solo in figlio di 4 anni, chiuso a chiave in auto, per andare a sciare. A dare l’allarme ai carabinieri un dipendente di un impianto di risalita. E’ successo nel Tesino, in Trentino. I carabinieri hanno trovato il piccolo che piangeva disperatamente ma non riusciva ad aprire la portiera.

Dopo una serie di accertamenti per identificare il proprietario del veicolo e dopo svariati tentativi di contatto consistiti in telefonate senza risposta, messaggi diffusi dagli altoparlanti dell’impianto di risalita nonché ricerca visiva in tutti i tornelli del comprensorio, i militari sono riusciti a rintracciare la madre del bambino, una 40enne della Repubblica Ceca che, a quanto si apprende, avrebbe cercato di giustificarsi riferendo di aver lasciato il figlio bimbo in auto in quanto il piccolo non aveva voglia di andare a sciare e di aver affidato il compito di sorvegliare il bimbo al fratello maggiore di 13 anni che però era andato ugualmente a sciare. La donna è stata denunciata abbandono di minore.

