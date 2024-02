Roma, 15 feb. (LaPresse) – “Si stima che in cantiere saranno occupati mediamente 4.300 addetti all’anno che raggiungeranno un picco di 7.000 addetti nel periodo di maggiore produzione. Per tutta la durata del cantiere (7 anni) si avrà dunque un impatto occupazionale diretto di circa 30.000 unità lavorative per anno cui aggiungere l’impatto occupazionale indiretto e indotto, stimato in 90.000 unità, per un totale di 120.000 Ula generate dell’Opera”. E’ quanto sottolinea la società Stretto di Messina in una nota in cui riferisce di aver approvato la relazione del progettista di aggiornamento del progetto del Ponte sullo Stretto.

