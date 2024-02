Bolzano, 2 feb. (LaPresse) – “L’Italia dei sussidi è finita, per tutti. Questo governo ha una chiara politica industriale, condivisa con il sistema economico e con i sindacati, per incentivare e supportare chi vuole produrre nel nostro paese. Queste sono le nostre condizioni e valgono per tutti. L’ipotesi di dire ‘dateci più soldi’ non funziona più. Entrare nel capitale? Discutiamone. Ma è un’altra tipologia di politica industriale. Faremo atti dovuti solo nei confronti di chi si impegna a produrre nel nostro paese”. Lo ha detto il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, a margine della sua visita di oggi al Noi Techpark di Bolzano, rispondendo così ai cronisti che chiedevano se il governo avesse intenzione di entrare nel Cda di Stellantis.

