Roma, 1 feb. (LaPresse) – “Mio figlio è stanco dopo 9 mesi in una struttura non dignitosa, in condizioni vergognose al di sotto degli standard europei. Filippo è depresso e ha espresso la voglia di farla finita”. Lo dice a LaPresse Ornella Marraxa, la mamma di Filippo Mosca, il 29enne di Caltanissetta che da fine aprile si trova nel carcere di Porta Alba di Costanza, in Romania, con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti.

