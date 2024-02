Milano, 1 feb. (LaPresse) – Un neonato di circa un mese è stato trovato questo pomeriggio nell’androne di un palazzo di via degli Apuli, una parallela di via Giambellino, nella periferia sud Ovest di Milano. Accanto al bimbo un biglietto scritto in arabo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118, che hanno trasferito in neonato in ospedale per i controlli.

