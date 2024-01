Milano, 31 gen. (LaPresse) – Nella Striscia di Gaza “la popolazione sta morendo di fame”. È quanto ha affermato il direttore delle emergenze dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Michael Ryan, in una conferenza stampa, come riporta Al Jazeera. “Questa è una popolazione che viene spinta sull’orlo del baratro e non è parte di questo conflitto”, ha aggiunto.

