Torino, 31 gen. (LaPresse) – “L’evasione fiscale è come un macigno, tipo il terrorismo. Quando abbiamo 80-100 miliardi di evasione fiscale capiamo che si deve tutti collaborare, nel rispetto dei dati personali”, “bisogna fare un passo avanti per mettere l’amministrazione finanziaria di lavorare sul versante del data scraping e acquisire altri elementi fondamentali per la lotta all’evasione”. Lo dice il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, in audizione in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria. “Quello che si deve fare ed è quello su cui stiamo lavorando con l’Agenzia delle Entrate, Sogei, è quello del cosiddetto data scraping”, considerando anche “gli elementi significativi sul tenore di vita che professionisti e imprenditori mettono sui social”. L’altro “tema delicato è quello di trovare un accordo con l’Autorità per la privacy”, “già abbiamo iniziato a ragionare con il Garante della Privacy e da parte loro c’è assoluta disponibilità, ferma restando la tutela dei dati personali”. “Se l’amministrazione finanziaria acquisisce elementi che sono messi a supporto dell’attività di indagine – aggiunge – questo fa fare un passo avanti al sistema perché altrimenti se ragioniamo solo su dati economici, devono essere assistiti da un’attività di controllo. Non è che abbassiamo la guardia”.

