Milano, 30 gen. (LaPresse) – “Lo scorso 27 gennaio sono successe cose che mi hanno lasciato sgomenta. Lo non penso proprio di dover rispondere, di dovermi discolpare, in quanto ebrea di quello che fa lo Stato di Israele”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, nel corso del suo intervento alle cerimonia commemorativa ‘Coloro che non hanno memoria del passato sono condannati a ripeterlo’ organizzata dalla Comunit√† di Sant’Egidio al memoriale della Shoah di Milano.

