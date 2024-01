Istanbul (Turchia), 28 gen. (LaPresse/AP) – Parlando con Associated Press, il nipote della vittima dell’attacco nella chiesa italiana di Santa Maria Draperi a Istanbul, ha identificato l’uomo morto come Tuncer Cihan. Ha sottolineato che l’obiettivo dell’attacco era la chiesa e non suo zio. “Era un disabile mentale che non aveva legami con la politica o con organizzazioni criminali”, ha assicurato Cagin Cihan, “era andato lì su invito ed è stato vittima del destino”.

