Milano, 27 gen. (LaPresse) – Sono oltre 1200 le persone attualmente in piazza, a Milano, per la manifestazione a sostegno del popolo palestinese. Il dispositivo di ordine pubblico predisposto dal questore Giuseppe Petronzi è attualmente impegnato a contenere oltre 1.200 persone che si erano inizialmente ritrovate in Piazzale Loreto in occasione della conferenza stampa indetta alle 15 dall’Associazione Palestinesi in Italia, per spiegare le ragioni del rinvio della manifestazione da oggi a domani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata