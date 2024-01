Milano, 26 gen. (LaPresse) – Hamas ha pubblicato un nuovo video in cui appaiono 3 donne tenute ostaggio nella Striscia di Gaza. Secondo il Times of Israel si tratta delle soldatesse Daniella Gilboa e Karina Ariev, e della civile Doron Steinbrecher. Nella clip, di circa 5 minuti, le tre chiedono al governo israeliano di riportarle a casa. Hamas sostiene che il video √® stato girato il giorno 107 della guerra, ovvero all’inizio di questa settimana, anche se non fornisce nessuna prova al riguardo.

