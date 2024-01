Roma, 25 gen. (LaPresse) – “Spero che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi non ci impedisca di manifestare sabato perché viviamo in un paese democratico e abbiamo chiesto l’autorizzazione in questura rispettando tutte le regole. Se il ministro ci impedisse di manifestare sarebbe un atto contro la democrazia”. Lo dice a LaPresse il presidente della Comunità Palestinese di Roma e del Lazio Yousef Salman dopo che il ministro Piantedosi ha dichiarato che ci sono “valutazioni in corso” per il rinvio dei cortei pro-Palestina in programma sabato prossimo e che coincidono con il Giorno della Memoria.

