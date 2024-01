Milano, 22 gen. (LaPresse) – Israele ha presentato ad Hamas, attraverso mediatori del Qatar e dell’Egitto, una proposta che include fino a due mesi di pausa nei combattimenti come parte di un accordo in più fasi che includerebbe il rilascio di tutti gli ostaggi rimasti a Gaza. Lo riferiscono funzionari israeliani, citati da Axios. Anche se la proposta non include un accordo per porre fine alla guerra, si tratta del periodo di cessate il fuoco più lungo che Israele ha offerto a Hamas dall’inizio dei combattimenti.

