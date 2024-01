Washington (Usa), 19 gen. (LaPresse) – La Casa Bianca ha confermato che le forze Usa hanno effettuato tre bombardamenti contro le postazioni Houthi in Yemen. Gli attacchi, ha riferito il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, hanno avuto per obiettivo dei missili anti-nave che stavano per essere lanciati. Si è trattato del quarto bombardamento compiuto dagli Stati Uniti contro gli Houthi in Yemen.

