Gerusalemme, 18 gen. (LaPresse/AP) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver informato gli Stati Uniti di essere contrario alla creazione di uno Stato palestinese come parte di qualsiasi scenario postbellico. “In qualsiasi accordo futuro Israele deve controllare con sicurezza tutto il territorio a ovest del Giordano”, ha detto Netanyahu in conferenza stampa, “questo si scontra con l’idea di sovranità. Cosa ci possiamo fare?”. “Il primo ministro deve essere in grado di dire di no ai nostri amici”, ha aggiunto. Gli Stati Uniti avevano chiesto a Israele di ridurre l’offensiva nella Striscia di Gaza e avevano aggiunto che la creazione di uno Stato palestinese avrebbe dovuto essere parte del dopoguerra nell’enclave palestinese.

