Milano, 18 gen. (LaPresse) – Incidente mortale sulla Pontina tra due veicoli: due le persone decedute e tre i feriti. Sulla SS148 è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma, al km 56,000, a Campoverde, frazione di Aprilia, in provincia di Latina, a causa di un incidente mortale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

