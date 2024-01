Roma, 18 gen. (LaPresse) – È confermato il commissariamento dell’ex Ilva. Lo avrebbe riferito il governo ai sindacati nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi, secondo quanto riportano fonti presenti al tavolo. Il decreto approvato martedì in Cdm infatti – avrebbe spiegato l’esecutivo – all’articolo 1 prevede che il socio di minoranza pubblico possa attivare la procedura. Il testo dovrebbe essere bollinato oggi dalla Ragioneria dello Stato per l’invio al Quirinale per la firma e la successiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Invitalia intanto – aggiungono poi le fonti – ha già inviato la lettera che attiva la procedura, sarà operativa entro 15 giorni.

