Roma, 15 gen. (LaPresse) – La portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning ha affermato la “ferma opposizione” di Pechino “a qualsiasi scambio ufficiale tra Stati Uniti e Taiwan con qualsiasi pretesto”. Lo riporta il Global Times su X dopo l’incontro tra una delegazione non ufficiale americana, la presidente uscente di Taiwan, Tsai Ing-wen, e il presidente eletto, Lai Ching-te. “Le elezioni regionali di Taiwan sono un affare interno della Cina”, ha sottolineato Mao. “Esortiamo gli Stati Uniti a riconoscere l’estrema complessità e sensibilità della questione di Taiwan e a rispettare seriamente il principio della Cina unica e i tre comunicati congiunti Cina-Stati Uniti, attuando le promesse fatte dai leader statunitensi di non sostenere ‘l’indipendenza di Taiwan’ e di non sostenere il concetto di ‘due Cine'”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata