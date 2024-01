Roma, 15 gen. (LaPresse) – “Dopo questa aggressione, lo Yemen diventerà un cimitero per gli americani che lasceranno la regione umiliati”. Questo l’avvertimento di Ali al-Qahoum, membro degli Houthi, intervistato dall’agenzia iraniana Irna dopo i raid condotti dalle forze statunitensi e britanniche su obiettivi ribelli nello Yemen. “La nazione, i leader e le forze armate dello Yemen sono pienamente pronti ad entrare in una guerra diretta e totale con il ‘Grande Satana’ (come la propaganda iraniana definisce gli Stati Uniti ndr) per difendere la Palestina. Con questa aggressione hanno iniziato una guerra ad ampio raggio con lo Yemen, sicuramente si pentiranno di questa aggressione e pagheranno un prezzo pesante”, ha aggiunto.

