Milano, 14 gen. (LaPresse) – “Il Signore benedice tutti e tutti coloro che sono capaci di essere battezzati, cioè ogni persona, ma poi le persone devono entrare in colloquio con il Signore e vedere la strada che il Signore propone loro. Noi dobbiamo prenderle per mano e aiutarle ad andare per quella strada, non condannarle dall’inizio”. Così Papa Francesco a ‘Che Tempo che fa’ su Nove in collegamento in collegamento da Casa Santa Marta, rispondendo a una domanda di Fabio Fazio sul documento del Dicastero per la Dottrina che prevede anche la benedizione per coppie dello stesso sesso.

