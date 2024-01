Milano, 10 gen. (LaPresse) – Un uomo di 37 anni ha perso la vita, nella notte, dopo essere stato investito da un’automobile, guidata da una donna di 25 anni. L’uomo era in sella a una bici elettrica e percorreva viale Umbria quando è stato investito da un’automobile cheproveniva dall’opposto senso di marcia. La donna percorreva viale Umbria, a Milano, in direzione viale Piceno quando – per cause ancora in corso di accertamento – all’altezza di via Pistrucci ha urtato in maniera frontale la bicicletta elettrica. Nell’impatto, il 37enne è caduto dalla bici perdendo il casco che indossava. Giunti sul posto, i soccorsi di Areu 118 hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. La donna alla guida dell’auto si è fermata a prestare soccorso. Sono in corso le indagini della Polizia locale di Milano per ricostruire la dinamica dell’incidente. All’itnersezione tra viale Umbria e via Pistrucci è presente un semaforo funzionante, ma in zona – secondo quanto apprende LaPresse – non vi sarebbero telecamere di sorveglianza.

