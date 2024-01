Washington (Usa), 9 gen. (LaPresse/AP) – Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha avuto un tumore alla prostata e il suo recente ricovero segreto è stato necessario per un intervento chirurgico e successivamente per curare un’infezione del tratto urinario correlata all’operazione. Lo hanno riferito i medici. Il 70enne Austin era stato ricoverato al Walter Reed National Military Medical Center il 22 dicembre per sottoporsi ad un intervento chirurgico per curare il cancro. Austin sviluppò sviluppò poi l’infezione una settimana dopo. Per giorni gli alti funzionari dell’Amministrazione e della Difesa non furono informati del suo ricovero in ospedale o delle sue condizioni di salute.

