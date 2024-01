Quito (Ecuador), 9 gen. (LaPresse/AP) – Dopo l’irruzione di uomini armati a volto coperto nello studio di un canale televisivo pubblico a Guayaquil, in Ecuador, il presidente Daniel Noboa ha emesso un decreto in cui si dichiara che il paese è entrato un “conflitto armato interno”. Noboa ha annunciato che dichiarerà lo stato di emergenza nazionale, misura che consente alle autorità di sospendere i diritti delle persone e mobilitare i militari in luoghi come le carceri. Il presidente ha poi emesso un altro decreto che designa 20 bande di trafficanti di droga che operano nel paese come gruppi terroristici e autorizza l’esercito dell’Ecuador a “neutralizzare” questi gruppi entro i limiti del diritto umanitario internazionale. Il governo non ha specificato quanti attacchi siano avvenuti da quando le autorità hanno annunciato che il leader della banda di narcotrafficanti Los Choneros, Adolfo Macías, alias ‘Fito’, è evaso dalla sua cella in un carcere di bassa sicurezza. Quel giorno era previsto che fosse trasferito in una struttura di massima sicurezza.

