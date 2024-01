Milano, 8 gen. (LaPresse) – Hezbollah “non vuole che la guerra si diffonda, ma che cessi l’aggressione” di Israele. È quanto ha detto il capo del gruppo parlamentare di Hezbollah, Mohammad Raad, parlando ai funerali di un combattente del gruppo libanese. Lo riporta il giornale libanese L’Orient-Le Jour. “Se volete estendere la guerra in cui state attaccando il nostro Paese, andremo fino in fondo. Non abbiamo paura delle vostre minacce o dei vostri attacchi”, ha dichiarato Raad, il cui figlio è stato ucciso in un attacco israeliano il 22 novembre 2023.

