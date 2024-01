Bangkok (Thailandia), 8 gen. (LaPresse/AP) – La società di veicoli elettrici della società immobiliare cinese Evergrande, la China Evergrande New Energy Vehicle, ha annunciato la detenzione di Liu Yongzhuo, suo vicepresidente e direttore esecutivo, per “sospetto di crimini illegali”. La notizia è stata data in una nota inviata oggi alla Borsa di Hong Kong. Le azioni della società sono crollate di quasi l’11% dopo la ripresa delle contrattazioni in giornata.

