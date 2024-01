Roma, 4 gen. (LaPresse) – “Il momento più difficile è stato probabilmente Cutro: 94 persone che muoiono e l’accusa che è colpa tua sono una cosa che pesa, anche se ovviamente non ritengo sia colpa mia, ma solo l’accusa pesa. Ce ne sono stati diversi di momenti complessi, così come ci sono stati momenti belli, entusiasmanti, come quando riesco davvero a stare tra la gente, perché lì si percepisce qualcosa di diverso da quello che si percepisce nei palazzi. E vedere la gente che ti supporta per me è l’unica benzina possibile, è quello che mi rende contenta”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza organizzata alla Camera dei deputati con la stampa parlamentare.

