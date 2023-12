Milano, 30 dic. (LaPresse) – “Dietro l’attacco c’è il Regno Unito, che in coordinamento con gli Stati Uniti sta incitando il regime di Kiev ad azioni terroristiche, rendendosi conto che la controffensiva delle Forze armate dell’Ucraina è fallita”. È quanto ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, in merito al raid ucraino sulla regione russa di Belgorod in cui sono morte almeno 14 persone, tra cui 2 bambini. Lo riporta Ria Novosti. “La responsabilità dell’attacco è anche degli Stati dell’Ue”, ha aggiunto, “che continuano a fornire armi ai terroristi di Kiev che usano, tra l’altro, munizioni a grappolo contro i civili”.

