Milano, 30 dic. (LaPresse) – Attività costante della Polizia postale nel contrasto alla pedopornografia con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online che si conferma il punto di riferimento: nel 2023 sono stati infatti visionati e analizzati 28.265 spazi web, di cui 2.739 inseriti in black list e oscurati, in quanto presentavano contenuti pedopornografici. È quanto emerge dal report di fine anno della Polizia postale dell’attività del 2023.

