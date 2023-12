Milano, 29 dic. (LaPresse) – Aumento di casi di sindromi simil-influenzali in Italia. Nella settimana che va da dal 18 al 24 dicembre, secondo l’ultimo rapporto RespiVirNet dell’Iss, i casi stimati rapportati all’intera popolazione italiana sono circa 1.013.000, per un totale di circa 5.698.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza. In questa settimana, la 51esima, l’incidenza è pari al 17,2 casi per mille assistiti (15,6 nella settimana precedente), livello più elevato di quello osservato in tutte le precedenti stagioni, sostengono i bollettini della sorveglianza RespiVirNet pubblicati oggi. “Sono diversi gli agenti patogeni che concorrono all’aumento delle sindromi simil-influenzali cui assistiamo anche questa settimana. Tra questi, si trova il SARS-CoV-2 che ormai si è insediato stabilmente tra noi e che circola a livelli sostenuti con il virus influenzale, così come il virus respiratorio sinciziale responsabile di bronchioliti nei bambini più piccoli”, commenta Anna Teresa Palamara, che dirige il dipartimento Malattie Infettive dell’Iss.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata