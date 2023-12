Milano, 29 dic. (LaPresse) – Su tutto il comune di Roma, sarà vietato l’utilizzo di fuochi d’artificio a partire dalla mezzanotte del 31 dicembre fino alle ore 24 del 6 gennaio del 2024. I botti saranno vietati anche nelle aree private con ricadute su luoghi pubblici. E’quanto prescrive l’ordinanza sindacale, alla firma in queste ore da parte del sindacato di Roma, Roberto Gualtieri, sull’utilizzo dei botti di Capodanno. Il divieto, si rende necessario per evitare incendi e ferimenti di persone. L’ordinanza non vieta i fuochi d’artificio negli spettacoli pirotecnici autorizzati.

