Torino, 24 dic. (LaPresse) – “Stiamo facendo tutto il possibile per proteggere le vite dei nostri soldati. Ma c’è una cosa che non faremo: non ci fermeremo finché non avremo vinto”. Lo ha ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una dichiarazione ai media.

