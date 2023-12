Milano, 22 dic. (LaPresse) – “Accolgo con favore la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che chiede di fornire aiuti rapidi, sicuri e in quantità maggiore alla popolazione di Gaza e di gettare le basi per la cessazione delle ostilità”. Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, dopo il voto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con cui è stata approvata una risoluzione su Gaza, che chiede più aiuti per Gaza ma non una tregua, chiedendo precisamente di “creare le condizioni per una cessazione sostenibile delle ostilità”. “La Commissione Ue sta collaborando con i partner della regione e non solo. Per affrontare l’emergenza umanitaria e preparare il giorno dopo, già oggi”, aggiunge von der Leyen.

