Lo afferma una fonte informata dei fatti, citata da Unian

La direzione principale dell’Intelligence del ministero ucraino della Difesa (Gur) avrebbe attaccato con droni strutture militari in Russia, compresi gli aeroporti di Mosca. Lo afferma una fonte informata dei fatti, citata da Unian. L’operazione della direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa dell’Ucraina sulle strutture militari dello Stato aggressore è in corso”, ha ha affermato la fonte, secondo cui il piano russo ‘Klym’, che scatta in caso di attacchi aerei, è stato annunciato negli aeroporti di Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky, dove alcuni volti in partenza sarebbero stati ritardati.

