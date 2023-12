Milano, 19 dic. (LaPresse) – “Qualsiasi Paese che si muove contro di noi avrà le sue navi prese di mira nel Mar Rosso”. Lo ha detto Muhammad Ali Al-Houthi, alto funzionario dei ribelli Houthi in Yemen, parlando in un intervista all’emittente Al-Alam. “Le navi non devono falsificare le loro nazionalità”, ha aggiunto, “e devono battere le bandiere dei loro Paesi per evitare attacchi, oltre a non dirigersi verso porti israeliani”.

