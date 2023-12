Milano, 18 dic. (LaPresse) – “Il sistema idrico non funziona più, è completamente collassato”. È quanto ha affermato Ricardo Martinez, coordinatore logistico di Medici senza frontiere (Msf), in un’intervista pubblicata sul sito web dell’ong. “Le persone sono spinte al limite, devono lottare per la loro sopravvivenza”, ha sottolineato, “hanno al massimo un litro d’acqua al giorno, per bere, lavarsi e cucinare”. Oltre alla mancanza d’acqua, Martinez ha detto che alcune località di Gaza sono prive di combustibile o elettricità, aggravando ulteriormente i problemi dei residenti.

